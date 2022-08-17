Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 16 серпня.
Футбольне життя влітку не зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.
Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У вівторок, 16 серпня:
Український півзахисник Руслан Маліновський потрапив до кола інтересів лондонського Тоттенгема.
Англійський Манчестер Сіті знайшов футболіста на заміну Олександру Зінченку.
Нападник дніпровського Дніпра-1 Артем Довбик може продовжити кар’єру в італійській Серії A.
Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.