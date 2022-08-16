Італія

Українець таки має шанси перебратися до Серії А цього літа.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик все ж може перебратися закордон цього літа, повідомляє Джанлука Ді Марціо. До підписання 25-річного форварда близька італійська Салернітана.

Українець є третьою опцією "морських коників" після двох французів — Булая Діа з Вільярреалу та Абду Діалло зі Страсбургу. Щоправда, наразі невідомо, підпише клуб із півдня одного чи кількох футболістів на цю позицію.

Як пише Ді Марціо, Довбик може перебратися до Салернітани на правах оренди із правом викупу.

Нагадаємо, раніше Артем міг перейти до Торіно та Болоньї.