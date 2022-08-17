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27-річний бельгійський футболіст перебуває у статусі вільного агента.

Півзахисник Аднан Янузай може продовжити свою кар'єру у США чи Катарі. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного бельгійця зацікавлений Лос-Анджелес Гелаксі, а також кілька клубів із Катару, які не називаються.

Наразі футболіст перебуває у статусі вільного агента, після того як цього літа залишив Реал Сосьєдад.

Минулого сезону Янузай провів 44 матчі, в яких забив п'ять голів і віддав три гольові передачі.