27-річний бельгійський футболіст перебуває у статусі вільного агента.
Аднан Янузай, Getty Images
17 серпня 2022, 21:43
Півзахисник Аднан Янузай може продовжити свою кар'єру у США чи Катарі. Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, у послугах 27-річного бельгійця зацікавлений Лос-Анджелес Гелаксі, а також кілька клубів із Катару, які не називаються.
Наразі футболіст перебуває у статусі вільного агента, після того як цього літа залишив Реал Сосьєдад.
Минулого сезону Янузай провів 44 матчі, в яких забив п'ять голів і віддав три гольові передачі.