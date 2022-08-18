27-річний болгарин продовжить кар'єру у Піднебінній.
Борислав Цонєв, facebook.com/levskiofficial
18 серпня 2022, 17:38
Колишній гравець одеського Чорноморця Борислав Цонєв продовжить свою кар'єру у складі китайського клубу Далянь Про. Про це повідомляє портал Transfermarkt.
Футболіст перебрався до китайського клубу як вільний агент, оскільки він залишив "моряків" у березні цього року.
Нагадаємо, Цонєв став гравцем одеської команди у січні цього року, але встиг провести лише кілька неофіційних матчів на зимових зборах.