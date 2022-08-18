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27-річний болгарин продовжить кар'єру у Піднебінній.

Колишній гравець одеського Чорноморця Борислав Цонєв продовжить свою кар'єру у складі китайського клубу Далянь Про. Про це повідомляє портал Transfermarkt.

Футболіст перебрався до китайського клубу як вільний агент, оскільки він залишив "моряків" у березні цього року.

Нагадаємо, Цонєв став гравцем одеської команди у січні цього року, але встиг провести лише кілька неофіційних матчів на зимових зборах.