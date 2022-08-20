Другое

Напередодні важливого двобою пропонуємо вам згадати футбольний досвід боксера.

Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усіи (19-0, 13 КО) у реванші зустрінеться з колишнім чемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Український боксер останніми роками встиг залишити невеликий слід в українському футболі. Ні для кого не секрет, що Олександр Усик вболіває за київське Динамо. Флагман українського футболу раніше не втрачав нагоди привітати боксера з чемпіонським титулом за підсумками бою проти Гасієва.

"Київські динамівці, як і вся Україна, переживали цього вечора за нашого чемпіона. Вітаємо Олександра, який, до речі, неодноразово заявляв, що є вболівальником київського Динамо, з історичною перемогою та визначним досягненням".

Вже наприкінці січня цього року Олександр Усик несподівано виявився дуже близьким до українського футболу. Боксер шокував громадськість своєю заявою:

"Я дебютую за Полісся з Першої ліги. Третього лютого я дебютую на Winter Cup", — заявив спортсмен.

Вже за день український боксер провів перше тренування у новій команді.

Тренерський штаб команди не довірив місце у стартовому складі Полісся у матчі проти Вереса, проте Усік з'явився на полі на заміну.

На 75 хвилині поєдинку, при рахунку 2:1 на користь представника Першої ліги, Олександр Усик отримав свій шанс.

Зазначимо, що вже в першій атаці боксер міг забити свій дебютний м'яч, проте не влучив по м'ячу поблизу воріт Вереса.

Після матчу Олександр Усик дав емоційне інтерв'ю — боксер був дуже радий такому досвіду та можливості.

"Емоції зашкалюють. Коли хлопці тільки вийшли на поле, пара контактів, коли хтось когось штовхнув, ти вже встаєш і: "Е, ти акуратніший там". Все чудово. Дуже вдячний команді, що вона мене досить тепло прийняла. Ми дуже добре з хлопцями подружилися.

Велике спасибі Калитвинцеву, Буткевичу, що запропонували. Спочатку було: "Як колектив відреагує?" Все слава богу, все чудово. Дітям дякую. Дуже емоційно. Дуже мріяв зіграти за професійну команду, ще хлопцем, який займався футболом.

Так склалося, що я пішов у чудовий вид спорту. Ну, а зараз у 35 років збулася мрія дитинства – зіграв за професійну команду. Полісся – це сила.

Близько 20 хвилин пограв, здається. Знав, ми говорили з Калитвинцевим, може, у старті. Кажу: "Ні, мені треба подивитися, що відбуватиметься". У своєму виді спорту я плаваю дуже добре. Футбол розумію, граю, але вийти на полі з професіоналами – це трохи інше, я дивився за позицією, де гратиму.

Мій момент? Тоді я мало не дістав. Трохи швидкості не вистачило. Штрафний хотів ударити, але передумав. Слава богу, що виграли", — сказав Усик.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу за участю Усика:

Зазначимо, що цей бій відбудеться у суботу, 20 серпня, у Джидді (Саудівська Аравія) на арені Super Dome. Розпочнеться орієнтовно о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція бою між Усиком та Джошуа.