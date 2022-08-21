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Українець перебоксував британського суперника.

В Саудівській Аравії відбувся вечір боксу, головною подією якого став поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа.

Боксери провели в рингу всі відведені 12 раундів і рішення по переможцю визначали судді.

Один з рефері віддав перевагу Джошуа, тоді як два інших віддали перемогу Усику (115:113, 113:115, 116:112).

Олександр залишив у себе три титули чемпіона світу в надважкій вазі, які завоював в першому бою з Джошуа.