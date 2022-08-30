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Українець обрав номер у новій команді.

Роман Яремчук обрав ігровий номер, під яким виступатиме за Брюгге. Нагадаємо, що українець перейшов до клубу за рекордну суму для "чорно-синіх".

Офіційний твіттер-аккаунт бельгійської команди повідомив, що 26-річний футболіст виступатиме під номером 70.

Зазначимо, що в Динамо Яремчук виступав під номерами 41 і 20, в Олександрії — 10, у Генті — 17, а потім під 7-м, у Бенфіці — під 15-м, а після відходу Дарвіна Нуньєса до Ліверпуля деякий час носив "дев'ятку".