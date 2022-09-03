Другое

Принципове протистояння закінчилося "в одні ворота".

В одному з багатьох суперматчів суботнього дня Селтік розгромив Рейнджерс у дербі Глазго з рахунком 4:0.

Відзначимо, що "кельти" є суперником донецького Шахтаря по груповому турніру Ліги чемпіонів. "Гірники" зіграють проти шотландського клубу. 14 вересня на 25 жовтня.

Селтік — Рейнджерс — 4:0

Голи: Абада, 8, 40; Жоау Феліпе, 32; Тернбулл, 78

Селтік: Харт — Юранович, Картер-Вікерс, Старфельт (Єнц, 57), Тейлор — О'Райлі (Тернбулл, 72), Макгрегор, Хатате (Муй, 73) — Абада (Маеда, 73), Фурухасі (Якумакіс, 5), Жота

Попередження: Картер-Вікерс, 54; Старфельт, 55; Якумакіс, 90 — Барішич, 19; Тільман, 34; Голдсон, 90.

Після шести турів "зелено-білі" посідають першу позицію у чемпіонаті Шотландії та мають стовідсотковий показник — 18 очок. У Рейнджерса в активі 13 балік та друга сходинка.

Нагадаємо, у п'ятницю колишній гравець Селтіка Мар'ян Швед дебютував за Шахтар.