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"Годувати родину" на території країни-терориста доведеться без матчів за власну збірну.

Головний тренер збірної Норвегії Столе Сольбаккен повідомив 26-річному хавбеку команду Матіасу Норманну, що той не буде викликаний на наступний збір головної команди країни. Також це рішення схвалила Норвезька футбольна асоціація.

Причина — гравець вирішив не залишати росію не дивлячись на військову агресію цієї держави проти України. Днями Норманн вирішив перейти з Ростова до московського Динамо, хоча минулий сезон провів в оренді в англійському Норвічі.

"Це був не дуже складний вибір. Я зателефонував йому, коли почув про це у суботу, і поінформував його про те, які, швидше за все, будуть наслідки, якщо він підпише цей контракт. Він зробив це сьогодні, а потім я і президент футбольної асоціації домовилися повідомити його, перш ніж розіслати прес-реліз. Поки ситуація така, як є. У цього рішення немає термінів. Я дуже здивований вибором Норманна" — заявив Сольбаккен в інтерв'ю норвезькому виданню VG.

"Це не функція асоціації футболу – говорити про вибір клубу гравцями збірної, але ми зараз у надзвичайній ситуації. Увесь норвезький і європейський футбол згоден чинити спільний тиск на росію як на воюючу сторону, яка також дуже активно використовувала владні позиції у спорті. Всі російські команди відсторонені від міжнародних спортивних змагань. Сольбаккен і я погоджуємося, що Норманн не може представляти Норвегію, коли він тепер буде грати за новий російський клуб" — сказав президент Федерації футболу Норвегії Лізе Клавенесс у коментарі тому ж виданню.

Нагадаємо, раніше Мацея Рибуса не викликали до збірної Польщі через рішення залишитися у російському чемпіонаті. Наставник "Кадри" заявив, що захисник прийняв таке рішення через російську дружину.