ЧМ-2022. Отбор

Гравця відправили "вслід за кораблем".

Із початком повномасштабної війни в Україні, багато свідомих легіонерів залишили чемпіонат РФ.

У цьому списку не було лівого захисника збірної Польщі Мацея Рибуса, який продовжив виступати за місцевий Локомотив а згодом перейшов до Спартака.

Наставник збірної Польщі Чеслав Міхневич поспілкувався з гравцем, який наразі перебуває в Польщі. Про це повідомляє ПФС.

Міхневич заявив, що у зв’язку з нинішньою ситуацією він не буде викликаний на вересневий збір національної збірної та не буде у команді, яка поїде на чемпіонат світу в Катар.

Нагадаємо, що футболісти збірної Польщі підтримують Україну у війні проти російських терористів.