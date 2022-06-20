ЧМ-2022. Отбор
Гравця відправили "вслід за кораблем".
Мацей Рибус, Getty Images
20 червня 2022, 15:39
Із початком повномасштабної війни в Україні, багато свідомих легіонерів залишили чемпіонат РФ.
У цьому списку не було лівого захисника збірної Польщі Мацея Рибуса, який продовжив виступати за місцевий Локомотив а згодом перейшов до Спартака.
Наставник збірної Польщі Чеслав Міхневич поспілкувався з гравцем, який наразі перебуває в Польщі. Про це повідомляє ПФС.
Міхневич заявив, що у зв’язку з нинішньою ситуацією він не буде викликаний на вересневий збір національної збірної та не буде у команді, яка поїде на чемпіонат світу в Катар.
Нагадаємо, що футболісти збірної Польщі підтримують Україну у війні проти російських терористів.