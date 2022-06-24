ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Нові подробиці історії скандального футболіста.

Нещодавно стало відомо, що Польща не буде викликати на вересневий збір та Чемпіонат світу лівого оборонця Мацея Рибуса, який після початку повномасштабної війни росії проти України не залишив терористичну державу та здійснив перехід з Локомотива до Спартака.

Однак, у його "справі" з'являються нові подробиці. Як передає польське видання Sport.pl, головний тренер "Кадри" Чеслав Міхневич заявив, що причиною такого рішення 32-річного захисника стала його російська дружина. Вона не захотіла їхати з держави-агресора і саме це стало причиною мовчання Рибуса, яке є особливо ганебним на фоні всієї підтримки Польщею українського народу.

Щоправда, Міхневич не виключає повернення Міхневича до збірної через рік у разі завершення війни. Однак невідомо, як на це відреагує польська громадськість, оскільки футболіста засудив навіть заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач.

Нагадуємо, раніше з'являлася інформація, що поляків може очолити володар Золотого м'яча-2006 Фабіо Каннаваро