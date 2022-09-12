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Після вдалого старту в Лізі чемпіонів, на "гірників" чекає складний матч проти шотландської команди.

У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар зіграє проти шотландського Селтіка. Гра пройде у Польщі на стадіоні Війська Польського у Варшаві.

Прогноз на матч Шахтар — Селтік

За версією букмекерів, невеликим фаворитом цієї зустрічі є Селтік: перемога шотландців оцінюється коефіцієнтом 2,23, нічия – 3,65, а успіх Шахтаря – 3,05.

Букмекери продовжують віддавати команді Ігора Йовічевіча роль аутсайдера, незважаючи на дуже гарну гру в Німеччині проти "биків". Проте "гірники" готові вдруге здивувати на полі.

Так на що ж ставити?

Якщо перед першим туром шанси "гірників" у цій групі виглядали туманними, то після успіху в матчі з Лейпцигом в донецьку команду почали вірити і тепер ситуація виглядає зовсім інакше.

Ми радимо поставити на результат "обидві команди заб'ють", що оцінюється показником 1,59. Незважаючи на відхід легіонерів, "гірники", як і раніше, активно грають в атакуючий футбол, але потрібен час, щоб велика кількість новачків набрали оптимальні кондиції та зігралися на полі.

Також можемо запропонувати більш ризиковану ставку – "Шахтар не пропустить" – такий результат оцінюється букмекерами в коефіцієнт – 4,20.

Нагадаємо, матч Шахтар — Селтік, відбудеться 14 вересня, о 19:45 за київським часом.