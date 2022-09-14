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Український вінгер відзначився дебютним голом у новому чемпіонаті.

У матчі другого туру чемпіонату ОАЕ Аль-Айн на своєму полі обіграв Аль-Дафр із рахунком 7:0.

У цій зустрічі своїм дебютним голом у новому чемпіонаті відзначився український вінгер Андрій Ярмоленко, який вийшов у стартовому складі команди Сергія Реброва. Також у цьому поєдинку Ярмоленко відзначився асистом.

За свою гру Ярмоленко отримав оцінку у 8,2 бали, що є середньою оцінкою у збірній.

Після двох турів Аль-Айн набрав чотири очки за різниці м'ячів 8:1 і знаходиться на третьому місці в турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ.

Свій наступний матч Аль-Айн проведе проти Аль-Джазіри. Гра відбудеться завтра, 15 вересня, о 19:30 за київським часом.