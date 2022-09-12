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Футболіст згадав початок своєї кар’єри у Чернігові, розповівши історію стадіону, що зберігав спогади дитинства, а тепер сам може стати спогадом.

Капітан збірної України та вінгер Аль-Айна Андрій Ярмоленко став голосом знищеного стадіону у Чернігові у рамках нового проекту Postcards from Ukraine.

Великий футбол починається з сотень маленьких кроків і великої мрії. Мрії багатьох дітей Чернігівщини розпочиналися зі стадіону імені Юрія Гагаріна, зокрема колись майбутнього лідера збірної України Андрія Ярмоленка.

Під час своєї ролі у новому проекті Ярмоленко згадав початок своєї футбольної кар'єри у Чернігові, та розповів невелику історію стадіону, який зберігав спогади діства, а тепер, через війну з Росією, може сам стати спогадом та історією.

"У наші дні Чернігів мав арену, готову приймати матчі найвищого рівня. А потім почалася війна. Стадіон, який зробив мою дитячу мрію реальністю, рознесли фугасними бомбами. Втім, можна знищити трибуни, але не мрії", — каже Ярмоленко у відео.

5 березня 2022 року під час облоги Чернігова була зруйнована східна трибуна. А 11 березня ворожа авіація пошкодила й поле. Стадіон, де протягом десятиліть тренувалися цілі покоління українців, де здійснювалися дитячі мрії, зруйнували російські окупанти.

Postcards from Ukraine — проєкт Українського інституту, який розповідає про зруйновані памʼятки України.

Нагадаємо, що саме на стадіоні імені Юрія Гагаріна виступала чернігівська Десна, яка проводила там матчі української Прем'єр-ліги. Цьогорічний сезон команда з Чернігова пропускає через складні обставини у регіоні у зв'язку з війною проти орків.