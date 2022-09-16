Команда Сергія Реброва поступилася у матчі третього туру чемпіонату ОАЕ.
Андрій Ярмоленко, ФК Аль-Айн
16 вересня 2022, 07:55
У поєдинку третього туру чемпіонату ОАЕ Аль-Айн у гостях поступився Аль-Джазірі з рахунком 1:2.
У цьому поєдинку у стартовому складі вийшов український вінгер Андрій Ярмоленко, який відзначився результативною передачею.
Для Ярмоленка це другий асист цього сезону. Також минулого туру українець відзначився дебютним голом в офіційному матчі.
Після трьох турів Аль-Айн під керівництвом Сергія Реброва набрав чотири очки, а Аль-Джазіра виграла усі свої поєдинки.