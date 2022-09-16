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Команда Сергія Реброва поступилася у матчі третього туру чемпіонату ОАЕ.

У поєдинку третього туру чемпіонату ОАЕ Аль-Айн у гостях поступився Аль-Джазірі з рахунком 1:2.

У цьому поєдинку у стартовому складі вийшов український вінгер Андрій Ярмоленко, який відзначився результативною передачею.

"هداف.. ويا عيناوي لا تخاف"

لابا كودجو يرتقي ويسجل برأسه هدف التعادل #الجزيرة_العين #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/0JXOKrGX8G — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 15, 2022

Для Ярмоленка це другий асист цього сезону. Також минулого туру українець відзначився дебютним голом в офіційному матчі.

Після трьох турів Аль-Айн під керівництвом Сергія Реброва набрав чотири очки, а Аль-Джазіра виграла усі свої поєдинки.