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Головний тренер молодіжки прокоментував програну зустріч.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував поразку від Словаччини в першому поєдинку плей-офф відбору Євро-2023.

"Враження мабуть із не найкращих, тому що поразка трохи нелогічна, але, у той же час, головне, що є другий матч. Ми сьогодні програли поєдинок, але не програли бій. 27 вересня наступний матч, який ми повинні провести краще в першу чергу психологічно. Я розумію наших молодих гравців, у яких горять очі, однак через ці нерви в нас траплялися помилки, яких у їхньому виконанні я за весь відбірний турнір не бачив. Наробили сьогодні достатньо помилок. У нас є час, аби підготуватися, відновитися, обов’язково розібрати цей матч, щоб стати кращими і 27-го показати результат, який нас виведе на Євро.

Психологічно важко пропускати гол на початку першого і другого таймів. Якщо брати перший гол, то, мабуть, це логіка помилок, яких хлопці не зроблять у десяти випадках із десяти, так не можна помилятися. Щодо другого гола, то, думаю, все-таки арбітр повинен відноситися до нас із повагою. Це чистий фол, він знаходився поряд із м'ячем… Не хочеться зараз виправдовуватися, адже помилок ми наробили достатньо, проте хочеться до себе іншого відношення. Ми й так як країна терпимо багато чого недоброго, щоб на цьому фоні ще й реагувати на помилки арбітра.

Але нічого, рухаємося далі. Наступний матч буде іншим, команда в нас буде інша, більш зла. Єдине, на чому словаки могли сьогодні взяти гору — на характері. Так і сталося. Вони дуже прагнули цієї звитяги.

Якщо згадувати минулорічну товариську гру зі Словаччиною, то теперішній матч відрізнявся, тому що було дуже велике психологічне навантаження. У минулому році були збори, на обидві команди не тиснув результат. Сьогодні ж результат мав першочергове значення".

"Штучне покриття в Жиліні? Це хитрощі словаків, на яких вони зіграли. Вони знали, що в нас у чемпіонаті ніхто не грає на таких полях. Це така собі пастка, в яку ми сьогодні потрапили. Це дуже шкодить гравцям, травматизм… Мабуть, до цього трохи інакше треба відноситися, тим паче, що зараз тільки вересень. Гадаю, у Словаччині знайдеться два-три поля, де можна провести матч.

Зараз нам у першу чергу треба відновити гравців як фізично, так і психологічно, спокійно розібрати матч. 27 вересня ми повинні вийти іншою командою, впевненою в результаті, який дозволить нам пройти далі, а це тільки перемога.

Треба обов’язково проаналізувати помилки, порозмовляти з гравцями. Сьогодні ми в психологічному плані трішки нервували, що кидалося в очі. На 27 число ми повинні ці нерви прибрати. Прийде матч, ми будемо відштовхуватися від тих гравців, які будуть. Дай Боже, щоб не було серйозних пошкоджень, поки ніхто не жалівся. Хто перебуватиме у кращому стані, той і гратиме.

Щодо поведінки гравців Словаччини, то на полі був рефері, який повинен розбиратися із провокаціями. Я не хочу виправдовувати Вівчаренка, який отримав третю жовту картку. Це емоції, у нас із ним буде серйозна розмова. Але провокація від гравця Словаччини мала місце. Сьогодні рефері, чесно кажучи, нас не полюбив. Проте це футбол, сподіваюся, в наступному матчі буде краще.

Чому не зіграв Ярмолюк? Він у нас давно не був, він зараз тренується. Подивимося перед матчем-відповіддю, все може бути.

Ми зараз їдемо в готель на вечерю, збираємося й вирушаємо в дорогу. Добре, що Бельсько-Бяла знаходиться недалеко, за 100 км. Ми повертаємося, ночуємо, відновлюємося, а із завтрашнього вечора починаємо готуватися до другого поєдинку", — наводить слова Ротаня офіційний сайт УАФ.

Зазначимо, що протистояння складається з двох матчів. Гру-відповідь команда Руслана Ротаня проведе 27 вересня у Польщі.