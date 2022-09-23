U-21

До вашої уваги — пряма трансляція гри команди Руслана Ротаня.

У п'ятницю, 23 вересня, о 19:00 відбудеться матч плей-офф відбірного етапу Євро-2023 між збірними Словаччини та України. Гра пройде на стадіоні Під Дубном у Жиліні.

За букмекерськими котируваннями Україна є невеликим фаворитом протистояння, але історія особових зустрічей говорить не на нашу користь. Команди тричі зустрічалися між собою – було зафіксовано дві перемоги словаків та один нічийний результат.

Зазначимо, що протистояння складається з двох матчів. Гру відповідь команда Руслана Ротаня проведе 27 вересня у Польщі.