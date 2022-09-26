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Для цього українській збірній треба докласти чимало зусиль.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поділився очікуваннями від матчу-відповіді плей-офф відбору Євро-2023 (U-21) проти Словаччини.

"Ці два дні присвятили тому, щоб команда більше відновилася, як у фізичному плані, так і в психологічному. Відвели цей час на відновлення, тому, гадаю, хлопці готові та розуміють, що потрібно завтра. Думаю, що все в наших руках та ногах.

Щодо кадрової ситуації, як це й буває після матчів, якісь мікроушкодження присутні. Вівчаренко пропускатиме поєдинок через дискваліфікацію. Це в нас єдина втрата.

Гра в захисті? Усі розуміють, що ми наробили помилок. Але завжди програють усі разом, головне — зробити висновки й рухатися далі. Ми зробили висновки, і я впевнений, що завтра ми таких помилок не припустимося.

У плані психології все, мабуть, так розставлено по місцях, що хлопці розуміють: зайві емоції й переживання слід відкинути. Є матч, який треба вигравати. Усі прекрасно це розуміють.

У складі Словаччини в першому матчі виділяли гравців, які мають більше впевненості. Це футболісти з національної збірної, що вже грали за першу команду й демонстрували досить гарну гру. Стрелец, Суслов — вони нам показали, що це виконавці, які ведуть за собою весь колектив. Ну і треба окремо виділити характер, це головна їхня зброя. Це команда, яка б'ється за результат до кінця. Ми це бачили в минулому матчі, побачимо й завтра. Нам потрібно бути готовими передусім до цього характеру та до цієї гри, коли йде багато довгих передач.

Я б сказав, що в психологічному плані ми розуміємо: нам потрібна лише перемога, треба все відкинути. За рахунок своєї майстерності, структури... Нам усім треба проявити характер. Це, мабуть, буде найважча гра для нас на цьому етапі, тому ми повинні це розуміти.

Стадіон? Якщо чесно, то вперше на нього приїхали, це перше тренування. Мабуть, хотілося б потренуватися ще до цього, але така ситуація, що ми не мали такої можливості. Нічого страшного, це хороший стадіон, сучасний. У нас є всі шанси показати гарну гру й порадувати насамперед наших воїнів і захисників, а також усю країну. Газон? Я вже говорив, що Словаччина нас загнала в пастку зі штучним полем у Жиліні. Тому ми повернулися на зелений газон, і все в наших ногах.

Хотілося б, щоб українці, які проживають і перебувають тут через війну, підтримали нас. Будемо раді їх побачити та зробимо все, щоб Україна потрапила на чемпіонат Європи", — наводить слова Руслана Ротаня Суспільне Спорт.

Зазначимо, що протистояння складається з двох матчів. Гру-відповідь команда Руслана Ротаня проведе 27 вересня у Польщі.