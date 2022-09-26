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Віктор Вацко розповів про різницю між Андрієм Шевченком та Олександром Петраковим.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков заробляє по 10 тисяч доларів на місяць. Про це у своїй програмі розповів журналіст Віктор Вацко.

"Кажуть про те, що Петраков працює за 10 тисяч доларів на місяць. По суті, тренерський штаб обходиться УАФ у копійки. Його помічники, окрім Олександра Шовковського, працюють за дуже добрі добові та преміальні. Андрій Шевченко у свій час отримував по три мільйони євро на рік.

Крім того, порівняно з Шевченком Петраков дуже зручний тренер для УАФ. Шевченко був дуже вимогливим наставником з приводу побуту, логістики та решти речей навколо футболу. Петраков не створює тиску на менеджмент УАФ, як це робив Шевченко, а працює з тим, що дають.

Коли говорять про майбутнє тренера збірної, треба розуміти кілька моментів. Попереду у нас зміна поколінь у збірній, багатьом гравцям за 30 років. І замінити Ярмоленка, Степаненка з їх хоризмою та інших буде важко. І УАФ, ухвалюючи рішення, має це розуміти.

Є багато питань, але я сподіваюся, що висновки після ситуації минулого року зроблять, і з тренером визначаться раніше, ніж за два тижні до старту відбору Євро-2024", - сказав Вацко у своїй програмі Вацко Live.

Раніше Петраков відповів на питання журналістів напередодні гри проти Шотландії у Лізі націй.