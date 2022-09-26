Ліга націй

Гарет Саутгейт пожалівся на критику за невдалі виступи збірної під його керівництвом.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт висловився напередодні матчу в Лізі націй с Німеччиною. Нагадаємо, що після поразки Італії (0:1) англійці залишили елітний дивізіон і новий сезон розпочне у Лізі В.

"Критика – даність, і я знав, що на цій посаді зіткнуся з подібним досвідом. Я хочу, щоб команда вигравала, щоб ми показували хороший футбол і щоб уболівальники були щасливими. Хочу зробити свій внесок у розвиток англійського футболу", — приводить слова коуча офіційний сайт УЄФА.

Раніше Саутгейт зізнався, що поразка Італії – це крок у правильному напрямку.