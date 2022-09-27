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До вашої уваги — нове відео Youtube-каналу "Будемо Розбиратися".

У новому випуску разом із коментатором Setanta Sports Олександром Михайлюком ми обговорили шанси національної та молодіжної збірних України в ключових матчах, а також поділилися враженнями щодо цьогорічного розіграшу Ліги Націй.

Уся найактуальніша інформація про нашу Першу команду — у новому випуску Будемо розбиратися.