До вашої уваги — нове відео Youtube-каналу "Будемо Розбиратися".
У новому випуску разом із коментатором Setanta Sports Олександром Михайлюком ми обговорили шанси національної та молодіжної збірних України в ключових матчах, а також поділилися враженнями щодо цьогорічного розіграшу Ліги Націй.
Уся найактуальніша інформація про нашу Першу команду — у новому випуску Будемо розбиратися.
На Football.ua доступний минулий випуск, де обговорювали "вірменський погром" збірної України у Єревані, прощання англійців з елітою європейського футболу, а також безпрограшну ходу Нідерландів у Лізі А.