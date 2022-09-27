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Головний тренер висловився щодо вдалого результату.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував вихід команди на чемпіонат Європи.

"У другому таймі ми трохи змінили тактику, тоді як перший у нас трохи не вийшов. Але ми десь перед матчем розуміли, що перехід зі штучного газону, причому не останнього покоління, дасться взнаки.

Перед цим ми тиждень тренувалися тут на таких в’язких полях, тому в другому таймі ми фізично й тактично переграли суперника. Але також хочеться подякувати словакам — вони також гідно виглядали, теж заслуговували на вихід. Проте перемагає завжди сильніший, тому я вітаю нас, вітаю Україну. Цю перемогу хочемо присвятити нашим воїнам ЗСУ. На установці перед матчем ми сказали хлопцям про це, вони все зрозуміли.

Погода вплинула на гру. Ми завжди робимо акцент на контроль м'яча, на гарний стан поля. На жаль, сьогодні воно було не найкращої якості, м'яч стрибав. Поле було дуже в’язким, тому десь це нам завадило тримати хід матчу у своїх руках із перших хвилин. Але по ходу поєдинку ми перебудувалися. Треба відзначити характер хлопців, їхнє бажання перемогти й вийти на Євро. Мабуть, це головний наш козир сьогодні", — наводить слова Ротаня офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що Україна U-21 поступилась Словаччині в першому матчі за путівку на ЄВРО-2023, проте змогла виправити ситуацію.