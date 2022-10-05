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Ганський захисник повісив бутси на цвях.

Квадво Асамоа оголосив про закінчення кар'єри, повідомляє Ghana Soccernet.

33-річний Асамоа має намір працювати футбольним агентом.

Асамоа провів успішну ігрову кар'єру, вигравши 13 трофеїв і зігравши 279 матчів у Серії А. Він є рекордсменом серед африканських гравців за кількістю матчів у Серії А.

Ганець грав за Удінезе, Ювентус, Інтер і Кальярі. Асамоа також зіграв у 32 іграх Ліги чемпіонів УЄФА, 16 іграх Ліги Європи та 17 іграх Кубка Італії.

Асамоа приєднався до Ювентуса в червні 2012 року за 18 мільйонів євро, що зробило його одним із найдорожчих африканських гравців.

Квадво зіграв 71 раз за збірну Гани та забив чотири голи. Він представляв Гану на чотирьох турнірах Кубка африканських націй: у 2008, 2010, 2012 та 2013 роках. А також брав участь у чемпіонатах світу 2010 та 2014 років.

До речі, нещодавно стало відомо, що Гонсало Ігуаїн завершить професійну кар'єру футболіста після цьогорічного сезону.