Україна

В Україні може пройти декілька матчів світової першості.

5 жовтня у штаб-квартирі УЄФА відбувся брифінг за участі президента Федераціі футболу Португалії Фернандо Гомеса, президента Королівської федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса та президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

Як повідомляється на офіційному сайті УАФ, три країни подали спільну заявку на проведення матчів ЧС 2030.

"Федерація футболу Португалії та Королівська федерація футболу Іспанії залучили Україну до заявки на проведення Чемпіонату Світу-2030.

Обидві асоціації повідомили про своє прагнення УЄФА, який одразу висловив свою повну підтримку.

Приклад завзятості та стійкості українського народу надихає, тому дана ініціатива спрямовано на здійснення внеску у відновлення країни у період відбудови завдяки силі футболу.

Умови участі України у заявці будуть обговорені та визначені згодом.

Відтепер до Координаційного комітету з підготовки заявки на проведення Чемпіонату Світу-2030 на чолі з Антоніо Ларанхо входитимуть й представники української сторони.

Кандидатури Португалії, Іспанії та України відповідатимуть всім критеріям та дедлайнам подачі заявки до ФІФА.

Ми віримо, що футбольна сім’я всього світу підхопить та підтримає дану ініціативу.

Ласкаво просимо, Україно, до заявки на Чемпіонат Світу-2030!" — ідеться у спільному офіційному пресрелізі учасників.

Як повідомляла британська газета The Times, Україна може прийняти матчі однієї з груп чемпіонату світу.