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Ракетна атака рашистів забрала життя мінімум однієї людини.

Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук, який є уродженцем Запоріжжя, прокоментував сьогоднішню нічну ракетну атаку росіян на місто.

"Це мій двір. Чи так я уявляв собі його у майбутньому, коли ходив тут малим щодня? Я мріяв, що у 2022 році тут будуть хмарочоси, супергерої й електрокари.

Хмарочосів нема, бо все руйнується ворогом. Але будуть, коли ми переможемо та відбудуємо усе.

Супергерої є. Це наші ЗСУ.

Та електрокари. Попри затуманення розуму у їх виробника. Хоча я б хотів, щоб і він побачив ці кадри сьогодні.

І в момент, коли ранок починається з жахливих новин та фото рідних місць, я бачу, як представники країни-вбивці повертаються у бокс. Спорт поза політикою? Серйозно?

Я б теж дуже хотів бути поза політикою. І думав колись, що був. Це дуже зручно. До першої сирени, до перших сліз твоєї дитини, бо їй страшно, до першої ракети над головою та першої ракети у твоєму дворі. Запоріжжя, серце болить", — написав Сидорчук в Instagram.

Згідно з уточненими даними, у Запоріжжі внаслідок обстрілу загинула одна людина і 21 особу врятовано. Загибель ще однієї людини не підтвердилася.