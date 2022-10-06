Ракетна атака рашистів забрала життя мінімум однієї людини.
СЕРГІЙ СИДОРЧУК, ФК ДИНАМО
06 жовтня 2022, 13:12
Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук, який є уродженцем Запоріжжя, прокоментував сьогоднішню нічну ракетну атаку росіян на місто.
"Це мій двір. Чи так я уявляв собі його у майбутньому, коли ходив тут малим щодня? Я мріяв, що у 2022 році тут будуть хмарочоси, супергерої й електрокари.
Хмарочосів нема, бо все руйнується ворогом. Але будуть, коли ми переможемо та відбудуємо усе.
Супергерої є. Це наші ЗСУ.
Та електрокари. Попри затуманення розуму у їх виробника. Хоча я б хотів, щоб і він побачив ці кадри сьогодні.
І в момент, коли ранок починається з жахливих новин та фото рідних місць, я бачу, як представники країни-вбивці повертаються у бокс. Спорт поза політикою? Серйозно?
Я б теж дуже хотів бути поза політикою. І думав колись, що був. Це дуже зручно. До першої сирени, до перших сліз твоєї дитини, бо їй страшно, до першої ракети над головою та першої ракети у твоєму дворі. Запоріжжя, серце болить", — написав Сидорчук в Instagram.
Згідно з уточненими даними, у Запоріжжі внаслідок обстрілу загинула одна людина і 21 особу врятовано. Загибель ще однієї людини не підтвердилася.