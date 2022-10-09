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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 8 жовтня.

Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 8 жовтня:

Голкіпер донецького Шахтаря Анатолій Трубін потрапив до сфери інтересів одразу двох італійськи клубів.

Лівий фланговий захисник Віталій Миколенко висловив захоплення грою колеги за амплуа Ешлі Коула.

Чинний президент УЄФА Олександр Чеферін балотуватиметься на новий термін.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.