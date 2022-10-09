Всі учасники відбору дізналися суперників.
Жеребкування відбору Євро 2024, Getty Images
09 жовтня 2022, 13:46
Стали відомі склади всіх груп у відборі на чемпіонат Європи, який відбудеться у 2024 році у Німеччині.
Група A
Іспанія
Шотландія
Норвегія
Грузія
Кіпр
Група B
Нідерланди
Франція
Ірландія
Греція
Гібралтар
Група C
Італія
Англія
Україна
Північна Македонія
Мальта
Група D
Хорватія
Уельс
Вірменія
Туреччина
Латвія
Група E
Польща
Чехія
Албанія
Фарери
Молдова
Група F
Бельгія
Австрія
Швеції
Азербайджан
Естонія
Група G
Угорщина
Сербія
Чорногорія
Болгарія
Литва
Група Н
Данія
Фінляндія
Словенія
Казахстан
Північна Ірландія
Сан Марино
Група I
Швейцарія
Ізраїль
Румунія
Косово
Білорусь
Андорра
Група J
Португалія
Боснія і Герцеговина
Ісландія
Люксембург
Словакія
Ліхтенштейн
Нагадаємо, чемпіонат Європи проходитиме з 14 червня по 14 липня 2024 року.
Щодо кваліфікації: переможці та володарі других місць вийдуть у фінальну стадію. Власники трьох останніх із 24 путівок на Євро 2024 визначаться у стикових матчах, учасники яких стануть відомими за підсумками Ліги націй-2022/23.
У стикових турнірах візьмуть участь 12 збірних – номінально це будуть переможці груп у Лігах А, В та С Ліги націй. Якщо якась із цих збірних вийде на Євро через кваліфікацію, її місце займе наступна збірна із цієї групи. Якщо в якійсь групі буде недостатньо команд, які не пробилися на Євро через кваліфікацію, відбір проводитиметься нижче Лігою, у тому числі й в Лізі D.
Ключові дати відбору:
Кваліфікація
23-25.03.2023 Тур 1
26-28.03.2023 Тур 2
16-17.06.2023 Тур 3
19-20.06.2023 Тур 4
07-09.09.2023 Тур 5
10-12.09.2023 Тур 6
12-14.10.2023 Тур 7
15-17.10.2023 Тур 8
16-18.11.2023 Тур 9
19-21.11.2023 Тур 10
Стикові матчі
21.03.2024 півфінали
26.03.2024 фінали
Фінальна стадія
14.06.2024 матч відкриття
14.07.2024 фінал