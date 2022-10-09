Другое

Всі учасники відбору дізналися суперників.

Стали відомі склади всіх груп у відборі на чемпіонат Європи, який відбудеться у 2024 році у Німеччині.

Група A

Іспанія

Шотландія

Норвегія

Грузія

Кіпр

Група B

Нідерланди

Франція

Ірландія

Греція

Гібралтар

Група C

Італія

Англія

Україна

Північна Македонія

Мальта

Група D

Хорватія

Уельс

Вірменія

Туреччина

Латвія

Група E

Польща

Чехія

Албанія

Фарери

Молдова

Група F

Бельгія

Австрія

Швеції

Азербайджан

Естонія



Група G

Угорщина

Сербія

Чорногорія

Болгарія

Литва



Група Н

Данія

Фінляндія

Словенія

Казахстан

Північна Ірландія

Сан Марино

Група I

Швейцарія

Ізраїль

Румунія

Косово

Білорусь

Андорра



Група J

Португалія

Боснія і Герцеговина

Ісландія

Люксембург

Словакія

Ліхтенштейн



Нагадаємо, чемпіонат Європи проходитиме з 14 червня по 14 липня 2024 року.

Щодо кваліфікації: переможці та володарі других місць вийдуть у фінальну стадію. Власники трьох останніх із 24 путівок на Євро 2024 визначаться у стикових матчах, учасники яких стануть відомими за підсумками Ліги націй-2022/23.

У стикових турнірах візьмуть участь 12 збірних – номінально це будуть переможці груп у Лігах А, В та С Ліги націй. Якщо якась із цих збірних вийде на Євро через кваліфікацію, її місце займе наступна збірна із цієї групи. Якщо в якійсь групі буде недостатньо команд, які не пробилися на Євро через кваліфікацію, відбір проводитиметься нижче Лігою, у тому числі й в Лізі D.

Ключові дати відбору:

Кваліфікація

23-25.03.2023 Тур 1

26-28.03.2023 Тур 2

16-17.06.2023 Тур 3

19-20.06.2023 Тур 4

07-09.09.2023 Тур 5

10-12.09.2023 Тур 6

12-14.10.2023 Тур 7

15-17.10.2023 Тур 8

16-18.11.2023 Тур 9

19-21.11.2023 Тур 10

Стикові матчі

21.03.2024 півфінали

26.03.2024 фінали

Фінальна стадія

14.06.2024 матч відкриття

14.07.2024 фінал