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Суперниками української команди у відбірному циклі стануть Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

Завершилося жеребкування відбіркового етапу ЄВРО-2024, за підсумками якого національна збірна України дізналася імена своїх суперників по групі.

Опонентами "жовто-синіх" у кваліфікаційному раунді стануть наступні команди: Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

Редакція Football.ua шляхом голосування пропонує своїм читачам оцінити шанси нашої команди у відбірковому етапі ЄВРО-2024 та визначити, яке місце у групі займе збірна України.