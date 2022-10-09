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Президент УАФ вважає, що Україна може посперечатись з топзбірними за вихід на ЄВРО.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко прокоментував результати жеребкування відбірного турніру ЄВРО-2024.

"Я впевнений, що всі вболівальники в захваті від такого жереба. Мої колеги з інших футбольних асоціацій говорять, що це "група смерті". Але я вважаю, що це можливість для наших футболістів і нашої країни показати всьому світу, що ми не боїмося гучних імен і готові дати бій. Я впевнений, що тільки результати в цій групі покажуть, був цей жереб гарним чи поганим.

Наші гравці матимуть можливість зустрітися з топсуперниками. Нам пощастило бути в одній групі з двома чинними фіналістами чемпіонату Європи. Це важливий для наших футболістів етап, аби довести собі й усьому світу, що ми здатні грати на рівних із такими супротивниками.

Упевнений, що Мальта та Північна Македонія будуть добрими суперниками як для нас, так і для Італії з Англією. Проте все покаже футбольне поле.

У мене є важливе завдання для наших гравців — щоб вони пам’ятали, що в нас країна, яку захищають наші воїни й герої. Дуже хотілося б нам усім, щоб матчі з нашими суперниками пройшли в Україні — у Києві, Одесі, Львові, Донецьку, Криму. Наші герої, ЗСУ, дають нам можливість грати у футбол. Мрія наших уболівальників — перемагати всіх суперників.

Тож побачимо, жереб дуже незвичайний. Але я впевнений, що нашим футболістам усе до снаги. Слава Україні! Героям слава!" — сказав Андрій Павелко.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування синьо-жовті потрапили до групи С, де зустрінуться з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою.