Італія

Фінальний свисток арбітра зафіксував нічию.

У 9-му турі Серії А Торіно на своєму полі приймав Емполі. Обидві команди знаходяться в середині турнірної таблиці.

На початку другого тайму Дестро вивів гостей вперед, але втримати перевагу "синім" не вдалось. Наприкінці зустрічі Лукич вирвав один заліковий бал для своєї команди.

Торіно заробляє перше очко після трьох поразок поспіль та виходить на 10-ту сходинку. Емполі наразі на 13-му місці.

В наступному турі Торіно прийматиме Ювентус, а Емполі вдома зіграє з Монцею.

Торіно — Емполі 1:1

Голи: Лукич, 90 — Дестро, 49.