Другое

Манчестер Сіті напередодні випав із цього переліку.

Сезон-2022/23 уже встиг набрати чималих обертів, тож кожна з команд, так чи інакше, уже встигла пережити як приголомшливі злети, так і карколомні події.

Проте все ще залишається невелика кількість клубів, які бодай на внутрішній арені демонструю максимально стабільні результати, уникаючи при цьому прикрих поразок.

Ще донедавна до їхнього переліку належав англійський Манчестер Сіті, проте так сталось, що підопічні Хосепа Гвардіоли поступились у гостьовому матчі англійської Прем’єр-ліги Ліверпулю (0:1), після чого їхня серія з дев’яти матчів поспіль у чемпіонаті із моменту початку нового футбольного року добігла кінця.

Ліверпуль — Манчестер Сіті 1:0 Відео гола та огляд матчу

Таким чином, залишилось лише чотири колективи, які ще не зазнавали поразок на внутрішній арені.

До їхнього переліку належать мадридський Реал, який минулими вихідними здолав Барселону (3:1), неаполітанський Наполі, перемігший Болонью (3:2), бергамаська Аталанта, що здолала Сассуоло (2:1) та французький Парі Сен-Жермен, який переграв Марсель (1:0).

У наступному турі ці клуби можуть зазнати невдач у протистояннях проти Роми, Лаціо, Ельче та Аяччо відповідно.