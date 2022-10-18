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Команда Руслана Ротаня отримала непростих конкурентів.

Молодіжна збірна України дізналась супротивників на фінальній частині чемпіонату Європи з футболу, що відбудеться наступного року.

Команда Руслана Ротаня потрапила у квартет зі збірними Румунії, Іспанії та Хорватії.

Зазначимо, що фінальна частина турніру відбудеться з 21 червня до 8 липня 2023 року.

Турнір пройде у двох країнах — Румунії та Грузії.

Нагадаємо, що на Football.ua доступні кошики жеребкування та рейтинг команд, які кваліфікувались у фінальну частину турніру.