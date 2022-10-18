Команда Руслана Ротаня отримала непростих конкурентів.
Руслан Ротань, фото УАФ
18 жовтня 2022, 19:59
Молодіжна збірна України дізналась супротивників на фінальній частині чемпіонату Європи з футболу, що відбудеться наступного року.
Команда Руслана Ротаня потрапила у квартет зі збірними Румунії, Іспанії та Хорватії.
Зазначимо, що фінальна частина турніру відбудеться з 21 червня до 8 липня 2023 року.
Турнір пройде у двох країнах — Румунії та Грузії.
Нагадаємо, що на Football.ua доступні кошики жеребкування та рейтинг команд, які кваліфікувались у фінальну частину турніру.