U-21

Жеребкування фінальної частини турніру відбудеться 18 жовтня.

Молодіжна збірна України невдовзі дізнається імена своїх суперників у фінальній частині Євро-2023. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Жеребкування відбудеться у Бухаресті (Румунія) – 18 жовтня, та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

У жеребкуванні візьмуть участь 16 національних команд, у тому числі два господарі турніру — Грузія та Румунія.

Команди-учасники розподілені згідно з рейтингом УЄФА U-21. Україна займає 13 позицію у цьому переліку, набравши 29,362 очка. Підопічні Руслана Ротаня потрапили до четвертого кошика.

Склад кошиків

Кошик 1: Іспанія (41,837), Португалія (40,130), Німеччина (39,668), Франція (37,887).

Кошик 2: Нідерланди (36,626), Англія (35,798), Італія (35,244), Румунія (32,414).

Кошик 3: Хорватія (31,945), Швейцарія (31,744), Бельгія (31,550), Чехія (30,455).

Кошик 4: Україна (29,362), Норвегія (27,872), Ізраїль (25,732), Грузія (24,442).

16 команд сформують чотири групи по чотири учасники, до групи потрапить одна команда із кожного кошика.