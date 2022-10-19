Форвард одразу після повернення виграв чемпіонат.
Луїс Суарес. Getty Images
19 жовтня 2022, 22:24
У рамках 14 туру чемпіонату Уругвая Насьйональ переграв Серріто з рахунком 2:1.
Таким чином команда, у якій виступає нападник Луїс Суарес, достроково, за тур до кінця, стала чемпіоном Уругвая.
Для Суареса це вже друге чемпіонство країни Перший раз він виграв цей титул у 2006 році із Насьйоналем.
Нагадаємо, що Суарес залишить клуб після останнього туру змагання. Він спочатку поїде на чемпіонат світу-2022, а потім, як очікується, буде грати в МЛС.