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Форвард одразу після повернення виграв чемпіонат.

У рамках 14 туру чемпіонату Уругвая Насьйональ переграв Серріто з рахунком 2:1.

Таким чином команда, у якій виступає нападник Луїс Суарес, достроково, за тур до кінця, стала чемпіоном Уругвая.

Для Суареса це вже друге чемпіонство країни Перший раз він виграв цей титул у 2006 році із Насьйоналем.

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Нагадаємо, що Суарес залишить клуб після останнього туру змагання. Він спочатку поїде на чемпіонат світу-2022, а потім, як очікується, буде грати в МЛС.