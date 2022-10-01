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Уругвайський футболіст вражений роботою іспанського фахівця Луїса Енріке.

Нападник Насьоналя Луїс Суарес розповів про те, кого він вважає найкращим тренером у своїй кар'єрі.

За словами уругвайця, таким є нинішній головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке, під керівництвом якого він виступав у Барселоні з 2014 по 2017 рік.

"Звичайно, команда може програвати, але Луїс Енріке має бути задоволений. Збірна Іспанії — один із претендентів на перемогу на чемпіонаті світу. Справа як футболісти та управління командою.

Луїс Енріке — найкращий тренер у моїй кар'єрі. Я вважаю так через його вміння передавати команді впевненість та доносити свої ідеї", — наводить слова Суареса Marca.

Нагадаємо, минулого літа Суарес повернувся до рідного клубу, коли у нього закінчився контракт із мадридським Атлетіко.