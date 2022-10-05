Северная Америка

Футболіст буде грати в Америці.

Нападник Насьоналя та збірної Уругваю Луїс Суарес продовжить свої виступи в МЛС після закінчення чемпіонату світу-2022.

Віковий нападник має поповнити ряди Лос-Анджелес Гелаксі, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на RAC1.

Його контракт із Насьоналем завершується через місяць, перед початком мундіалю, який цього року пройде у Катарі.

Президент Насьоналя вже повідомив про те, що контракт з Суаресом не буде продовжений.

На рахунку Суареса 11 матчів за теперішній клуб в усіх змаганнях, у яких він забив чотири голи.