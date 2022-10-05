Футболіст буде грати в Америці.
Луїс Суарес. Getty Images
05 жовтня 2022, 23:40
Нападник Насьоналя та збірної Уругваю Луїс Суарес продовжить свої виступи в МЛС після закінчення чемпіонату світу-2022.
Віковий нападник має поповнити ряди Лос-Анджелес Гелаксі, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на RAC1.
Його контракт із Насьоналем завершується через місяць, перед початком мундіалю, який цього року пройде у Катарі.
Президент Насьоналя вже повідомив про те, що контракт з Суаресом не буде продовжений.
На рахунку Суареса 11 матчів за теперішній клуб в усіх змаганнях, у яких він забив чотири голи.