Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 22 жовтня.
Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У суботу, 22 жовтня:
Харківський Металіст 1925 оголосив про завершення роботи тренерського штабу Валерія Кривенцова.
Нападник італійської Салернітани Франк Рібері оголосив про завершення кар’єри.
Лондонський Челсі та Манчестер Юнайтед зіграли внічию на Стемфорд Бридж, і при цьому "Червоні дияволи" втратили центрального захисника Рафаеля Варана.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.