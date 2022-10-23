Англія

Найближчими 48 годинами лікарі манкуніанців проведуть кілька тестів для француза.

Учора у тринадцятому турі англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед у гостях поділив очки з лондонським Челсі (1:1).

У цьому матчі травму отримав центральний захисник "червоних дияволів" Рафаель Варан, якому після гри було діагностовано травму підколінного сухожилля.

За інформацією Get French Football News, найближчими 48 годинами лікарі клубу проведуть кілька тестів для француза, після чого зможуть точно сказати, чи зможе футболіст взяти участь у майбутньому ЧС-2022.

Нагадаємо, ЧС-2022 у Катарі стартує вже менше, ніж за місяць – 20 листопада.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Манчестер Юнайтед.