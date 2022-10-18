Северная Америка

Аргентинський нападник завершив кар'єру професійного футболіста.

Сьогодні вночі відбулися чергові матчі плей-офф американської ліги МЛС, в одному з яких Нью-Йорк Сіті впевнено розібрався з Інтером Маямі (3:0).

Виліт із плей-офф команди Девіда Бекхема призвів до завершення кар'єри аргентинського нападаючого Гонсало Ігуаїна.

Нагадаємо, 3 жовтня 34-річний форвард публічно оголосив, що завершить кар'єру після закінчення нинішнього сезону.

Залишаючи поле Гонсало не зміг стримати емоції і розплакався прямо на полі, прикриваючи обличчя долонями.

What an incredible career 👏



An emotional Gonzalo Higuain after playing his final game. 🇦🇷 pic.twitter.com/m99OiDKkun — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2022

Нинішнього сезону Ігуаїн провів 31 матч, у яких забив 16 голів і віддав три гольові передачі.

Найбільше матчів у своїй кар'єрі Ігуаїн провів у складі мадридського Реала – 264 матчі та 121 гол. Потім йдуть Ювентус та Наполі. Крім них він виступав за Рівер Плейт, Мілан та Челсі.

Також Ігуаїн провів 75 поєдинків у складі збірної Аргентини, забивши 31 гол.

Gracias totales Gonza 🫶 pic.twitter.com/XAKC6GWC43 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 18, 2022

За свою кар'єру Гонсало тричі ставав чемпіоном Іспанії та Італії. Один раз виграв Лігу Європи, тричі Кубок Італії, одного разу Кубок Іспанії, двічі Суперкубок Іспанії та один раз Суперкубок Італії.

З особистих досягнень можна виділити визнання найкращим гравцем сезону – двічі у Ювентусі у сезонах – 2016/17 та 2017/18. У сезоні-2015/16 він став найкращим бомбардиром Серії А, забивши 36 голів.