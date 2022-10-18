Аргентинський нападник завершив кар'єру професійного футболіста.
Гонсало Ігуаїн, mlssoccer.com
18 жовтня 2022, 11:40
Сьогодні вночі відбулися чергові матчі плей-офф американської ліги МЛС, в одному з яких Нью-Йорк Сіті впевнено розібрався з Інтером Маямі (3:0).
Виліт із плей-офф команди Девіда Бекхема призвів до завершення кар'єри аргентинського нападаючого Гонсало Ігуаїна.
Нагадаємо, 3 жовтня 34-річний форвард публічно оголосив, що завершить кар'єру після закінчення нинішнього сезону.
Залишаючи поле Гонсало не зміг стримати емоції і розплакався прямо на полі, прикриваючи обличчя долонями.
Нинішнього сезону Ігуаїн провів 31 матч, у яких забив 16 голів і віддав три гольові передачі.
Найбільше матчів у своїй кар'єрі Ігуаїн провів у складі мадридського Реала – 264 матчі та 121 гол. Потім йдуть Ювентус та Наполі. Крім них він виступав за Рівер Плейт, Мілан та Челсі.
Також Ігуаїн провів 75 поєдинків у складі збірної Аргентини, забивши 31 гол.
За свою кар'єру Гонсало тричі ставав чемпіоном Іспанії та Італії. Один раз виграв Лігу Європи, тричі Кубок Італії, одного разу Кубок Іспанії, двічі Суперкубок Іспанії та один раз Суперкубок Італії.
З особистих досягнень можна виділити визнання найкращим гравцем сезону – двічі у Ювентусі у сезонах – 2016/17 та 2017/18. У сезоні-2015/16 він став найкращим бомбардиром Серії А, забивши 36 голів.