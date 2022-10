Сьогодні вночі відбулися чергові матчі плей-офф американської ліги МЛС, в одному з яких Нью-Йорк Сіті впевнено розібрався з Інтером Маямі (3:0).

Виліт із плей-офф команди Девіда Бекхема призвів до завершення кар'єри аргентинського нападаючого Гонсало Ігуаїна.

Нагадаємо, 3 жовтня 34-річний форвард публічно оголосив, що завершить кар'єру після закінчення нинішнього сезону.

Залишаючи поле Гонсало не зміг стримати емоції і розплакався прямо на полі, прикриваючи обличчя долонями.

What an incredible career 👏



An emotional Gonzalo Higuain after playing his final game. 🇦🇷 pic.twitter.com/m99OiDKkun