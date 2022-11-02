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Унікальний випадок в історії футболу.

У середу, 2 листопада, сталася вельми цікава подія у грузинському футболі. У півфіналі Кубка Грузії між собою зійшлися два столичних колективи — Сабуртало та Локомотив. 120 хвилин гри закінчилися з рахунком 0:0 і доля протистояння вирішувалася у

Втім, інтерес полягає у тому, що других представляла не основна команда, а Локомотив Тбілісі-2, який виступає у четвертому за силою дивізіоні країни.

Що цікаво, суперники "залізничників" виступають в еліті грузинського футболу, як і основна команда Локо. Вона, до слова, вилетіла з Кубку ще на стадії 1/8 фіналу.

Як повідомляє сам Локомотив, цей випадок став першим в історії Грузії та третім в історії всього європейського футболу, коли до фіналу Кубку виходить фарм-клуб.

Суперником Локомотива-2 у вирішальному поєдинку стане Торпедо з Кутаїсі, який у той же день переграв ще одну команду з Тбілісі — Динамо.