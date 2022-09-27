У шостому турі Ліги націй четвертої групи Дивізіону С збірна Грузії в гостях обіграла національну команду Гібралтару (2:1).

У складі грузинів результативними ударами відзначилися Кварацхелія, який реалізував пенальті, а також Цитаїшвілі. У господарів поля єдиний м'яч забив Еннслі.

Огляд матчу

Гібралтар — Грузія 1:2
Голи: Еннслі, 75 — Кварацхелія, 19 (пенальті), Цитаїшвілі, 48.

Джерело: MEGOGO