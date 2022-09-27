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ГІБРАЛТАР - ГРУЗІЯ, TWITTER.COM/GEORGIAGFF
27 вересня 2022, 09:19
У шостому турі Ліги націй четвертої групи Дивізіону С збірна Грузії в гостях обіграла національну команду Гібралтару (2:1).
У складі грузинів результативними ударами відзначилися Кварацхелія, який реалізував пенальті, а також Цитаїшвілі. У господарів поля єдиний м'яч забив Еннслі.
Огляд матчу
Гібралтар — Грузія 1:2
Голи: Еннслі, 75 — Кварацхелія, 19 (пенальті), Цитаїшвілі, 48.
Джерело: MEGOGO