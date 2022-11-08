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Скандальний італійський форвард назвав швейцарську федерацію футболу мафією.

Колишній нападник збірної Італії Маріо Балотеллі знову опинився у центрі скандалу — цього разу у Швейцарії, де він виступає за Сьон.

Під час матчу місцевої Суперліги проти Базеля (0:0), 32-річний італієць кілька разів показував середній палець на адресу вболівальників суперника, за що його вилучили з поля та дискваліфікували на один матч.

На цьому історія не закінчилася, і скандаліст Балотеллі поліз у соціальні мережі, де жорстко розкритикував швейцарську федерацію футболу, назвавши її мафією.

"Швейцарська федерація, я не знаю, на яку мафію ви працюєте, але, повірте, такі гравці, як я, не пишаються тим, що грають у лізі, де панують несправедливість, корупція та некомпетентність. Футбол – це робота, до якої всі, включаючи суддів, мають ставитись серйозно. Я зробив помилку і був покараний за це. Чи припустилася помилки федерація? Так, і вона також має заплатити за це, як і суддя", – написав Балотеллі, якого цитує Blick.

Таким чином, Балотеллі може нарватися на більш тривалу дискваліфікацію в швейцарській Суперлізі.