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Чергова зірка світового футболу, яка пролітає повз ЧМ-2022.

Півзахисник Вільярреалу та збірної Аргентини Джованні Ло Чельсо не зіграє на ЧС-2022, повідомляє Оle.

Футболісту належить провести операцію на стегні. Він не встигне повністю відновитися до початку мундіалю. Зрештою, головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні вже повідомив гравцю, що не включатиме його до заявки на чемпіонат світу в Катарі. Очікується, що у збірній Аргентини його замінить Ексекель Паласіос.

Сьогодні стало відомо, що в Катар не поїде зірка Баварії на збірної Сенегалу Садьо Мане.