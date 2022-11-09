Ексгравець Атлетіка вирішив повісити бутси на цвях.
Ібаї Гомес, getty images
09 листопада 2022, 13:35
Ібаї Гомес, який в свій час виступав за Атлетік Більбао, оголосив про закінчення кар'єри. Про це він повідомив у своєму твіттері.
"Дякую вам від щирого серця, що дозволили мені пережити цей досвід. За те, що ви дозволили мені насолоджуватися моєю великою пристрастю.
Моє серце та голова кажуть мені, що я повинен зробити крок убік. Настав час йти іншим шляхом. Настав час йти з професійного футболу", — заявив Гомес.
Найвизначнішим клубом у кар'єрі Гомеса був Атлетік Більбао. За басків Ібаї зіграв 193 матчі, забив 18 голів та зробив 27 асистів. Також він пограв у фіналі Ліги Європи.
Нагадаємо, вчора Атлетік впевнено розібрався з Вальядолідом.