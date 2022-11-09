Іспанія

Ексгравець Атлетіка вирішив повісити бутси на цвях.

Ібаї Гомес, який в свій час виступав за Атлетік Більбао, оголосив про закінчення кар'єри. Про це він повідомив у своєму твіттері.

Por complicado que sea, mi cabeza y mi corazón me piden que es momento de contaros algo… pic.twitter.com/0Rqb78NunT — IBAI GÓMEZ (@ibaigomez) November 8, 2022

"Дякую вам від щирого серця, що дозволили мені пережити цей досвід. За те, що ви дозволили мені насолоджуватися моєю великою пристрастю.

Моє серце та голова кажуть мені, що я повинен зробити крок убік. Настав час йти іншим шляхом. Настав час йти з професійного футболу", — заявив Гомес.

Найвизначнішим клубом у кар'єрі Гомеса був Атлетік Більбао. За басків Ібаї зіграв 193 матчі, забив 18 голів та зробив 27 асистів. Також він пограв у фіналі Ліги Європи.

Нагадаємо, вчора Атлетік впевнено розібрався з Вальядолідом.