Іспанія

В матчі проти Осасуни поляка було вилучено з поля.

Нападника Барселони Роберта Левандовського можуть дискваліфікувати на декілька матчів, повідомляє

El Partidazo de COPE.

Нагадаємо, поляк отримав червону картку в матчі з Осасуною (2:1). Левандовського можуть дискваліфікувати на 3 матчі. Це може бути пов'язане з жестом Роберта, який торкнувся носа після видалення – цей жест у Польщі натякає на зарозумілість.

Таким чином поляк вдруге в кар'єрі побачив перед собою червону картку.

Вперше це сталося у складі Боруссії, коли форвард Дортмунда вгатив прямою ногою по П'єру Шелбреду.