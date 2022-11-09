В матчі проти Осасуни поляка було вилучено з поля.
РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСЬКІ, GETTY IMAGES
09 листопада 2022, 12:51
Нападника Барселони Роберта Левандовського можуть дискваліфікувати на декілька матчів, повідомляє
El Partidazo de COPE.
Нагадаємо, поляк отримав червону картку в матчі з Осасуною (2:1). Левандовського можуть дискваліфікувати на 3 матчі. Це може бути пов'язане з жестом Роберта, який торкнувся носа після видалення – цей жест у Польщі натякає на зарозумілість.
Таким чином поляк вдруге в кар'єрі побачив перед собою червону картку.
Вперше це сталося у складі Боруссії, коли форвард Дортмунда вгатив прямою ногою по П'єру Шелбреду.