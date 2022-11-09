Італія

Чи буде українець в старті, чи вийде по ходу гри — поки невідомо.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні розповів, що надасть ігровий час для українця Руслана Маліновського в сьогоднішньому матчі проти Лечче в чемпіонаті Італії.

"Сапата та Маліновський точно зіграють, може, Руслан вийде по ходу гри, я ще не вирішив. Є можливість підсилити команду та дати шанс деяким нашим вихованцям", — цитує наставника Ansa.

Матч Лечче — Аталанта розпочнеться о 19:30. Слідкувати за поєдинком можна в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.