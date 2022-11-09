Сенегал практично гарантовано втратив свого лідера перед самим стартом мундіалю.
Садіо Мане
09 листопада 2022, 12:24
Садіо Мане пропустить чемпіонат світу через травму, повідомляє L'Equipe.
Сенегалець отримав пошкодження у матчі з Вердером, не догравши навіть до середини тайму номер один.
Першим діагнозом лікарі мюнхенців називали легке защемлення нерва через удар по нозі.
Проте, за інформацією французького видання, футболіст зазнав ушкодження сухожилля і пропустить декілька тижнів через травму.
Велика втрата збірної Сенегалу перед самим початком турніру. Африканський колектив зіграє у групі з Нідерландами, Катаром та Еквадором.