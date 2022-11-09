ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Сенегал практично гарантовано втратив свого лідера перед самим стартом мундіалю.

Садіо Мане пропустить чемпіонат світу через травму, повідомляє L'Equipe.

Сенегалець отримав пошкодження у матчі з Вердером, не догравши навіть до середини тайму номер один.

Першим діагнозом лікарі мюнхенців називали легке защемлення нерва через удар по нозі.

Проте, за інформацією французького видання, футболіст зазнав ушкодження сухожилля і пропустить декілька тижнів через травму.

Велика втрата збірної Сенегалу перед самим початком турніру. Африканський колектив зіграє у групі з Нідерландами, Катаром та Еквадором.