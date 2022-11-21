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Дивіться огляд товариської гри на Football.ua.

Допоки інші топ-збірні Європи представляють субконтинент на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, національна команда Італії були вимушена грати лише матч із товариським підтекстом проти Австрії, яка так само, як і "Скуадра Адзурра", поступилась у півфіналі плей-оф кваліфікації мундіалю.

Роберто Манчіні запланував багато експериментів зі складом та ігровою моделлю власної команди на звітне протистояння, тож не дивно, що його підопічні в підсумку провалились уже на старті поєдинку.

Два швидкі м’ячі від господарів поля задали темп усьому подальшому протистоянню, і італійці в підсумку програли не лише перший тайм, а й усю гру, не дивлячись на перевагу за володінням у другій половині.

Огляд матчу:

Австрія — Італія 2:0

Голи: Шлагер, 6, Алаба, 35

Австрія: Лінднер — Лінхарт, Алаба, Вебер (Мвене, 72) — Пош, Шлагер, Зайвальд, Адаму (Шмід, 90) — Баумгартнер (Грілліч, 81), Забітцер — Арнаутович (Грегорич, 72).

Італія: Доннарумма — Гатті (Пессіна, 46), Бонуччі, Ачербі — Ді Лоренцо (Скалвіні, 46), Барелла (Міретті, 90), Вератті, Дімарко — Політано (К'єза, 46), Распадорі (Ньйонто, 72), Гріфо (Дзаньоло, 46).

Попередження: Зайвальд, Пош — К'єза.

Джерело: MEGOGO.