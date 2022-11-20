"Скуадра Адзурра" поступилася у товариському матчі.
Боротьба за м'яч, Getty Images
20 листопада 2022, 23:46
Збірні Італії та Австрії синхронно поступилися у півфіналі плей-оф збірним Північної Македонії та Вельсу, а тому не беруть участі на чемпіонаті світу. У день відкриття турніру вони провели товариський матч у Відні, який закінчився перемогою австрійців.
Відзначимо, що м'яч Давіда Алаби став справжнім шедевром. Захисник Реала з рідної лівою ефектно прекрасно приклався до м'яча зі штрафного.
Відзначимо, що у відборі до Євро-2024 "Скуадра Адзурра" зіграє проти збірної України.
Австрія — Італія — 2:0
Голи: Шлагер, 6, Алаба, 35
Австрія: Лінднер — Лінхарт, Алаба, Вебер (Мвене, 72) — Пош, Шлагер, Зайвальд, Адаму (Шмід, 90) — Баумгартнер (Грілліч, 81), Забітцер — Арнаутович (Грегорич, 72)
Італія: Доннарумма — Гатті (Пессіна, 46), Бонуччі, Ачербі — Ді Лоренцо (Скалвіні, 46), Барелла (Міретті, 90), Вератті, Дімарко — Політано (К'єза, 46), Распадорі (Ньйонто, 72), Гріфо (Дзаньоло, 46)
Попередження: Зайвальд, Пош — К'єза.