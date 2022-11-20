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"Скуадра Адзурра" поступилася у товариському матчі.

Збірні Італії та Австрії синхронно поступилися у півфіналі плей-оф збірним Північної Македонії та Вельсу, а тому не беруть участі на чемпіонаті світу. У день відкриття турніру вони провели товариський матч у Відні, який закінчився перемогою австрійців.

Відзначимо, що м'яч Давіда Алаби став справжнім шедевром. Захисник Реала з рідної лівою ефектно прекрасно приклався до м'яча зі штрафного.

Відзначимо, що у відборі до Євро-2024 "Скуадра Адзурра" зіграє проти збірної України.

Австрія — Італія — 2:0

Голи: Шлагер, 6, Алаба, 35

Австрія: Лінднер — Лінхарт, Алаба, Вебер (Мвене, 72) — Пош, Шлагер, Зайвальд, Адаму (Шмід, 90) — Баумгартнер (Грілліч, 81), Забітцер — Арнаутович (Грегорич, 72)

Італія: Доннарумма — Гатті (Пессіна, 46), Бонуччі, Ачербі — Ді Лоренцо (Скалвіні, 46), Барелла (Міретті, 90), Вератті, Дімарко — Політано (К'єза, 46), Распадорі (Ньйонто, 72), Гріфо (Дзаньоло, 46)

Попередження: Зайвальд, Пош — К'єза.