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Тренер збірної України висловився про росіян і білорусів.

Легенда українського футболу і тренер національної збірної України Олександр Шовковський також опинився без світла через російські обстріли столиці. У своєму Інстаграмі герой 1/8 чемпіонату світу-2006 поділився своїми емоціями.

Нагадаємо, раніше Шовковський закликав до бойкоту російський спортсменів.

"Більше ніж 16 годин немає світла в самому центрі столиці.

Ні, ви не подумайте, що я жаліюсь! Я пам’ятаю, як після тренувань ми милися в холодній воді Я пам’ятаю, як грали при -17 по Цельсію (цікаво, що це було саме в Мінську, в столиці країни, яка всіляко підтримує, допомагає і надає свою теріторію для військової агресії з боку росії). Добре, що у нас тільки два братських народи...

Правду кажуть, що кровна ворожнеча найбільш жорстока! Я відчуваю, що ми ще більше зжимаємося в кулак, щоб відчувати один одного…, щоб доповнювати один одного…, щоб об’єднавшись стати одним цілим… Безстрашним… Незламним… Непереможним! Щось мене понесло… Просто, єдиний шлях обігріти свого Мерліна — це віддавати йому своє тепло!

Щойно прийшла інформація, що світла не буде до 9 ранку!

Спокійної і тихої ночі Слава Україні Слава Нації Слава ЗСУ Все буде Україна!" — підсумував Шовковський.